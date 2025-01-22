У жительницы Коркино нашли «левый» табак на миллион рублей

В Челябинской области возбудили уголовное дело о незаконном обороте табачной продукции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по материалам управления экономической безопасности возбуждено уголовное дело по факту оборота табачной продукции без соответствующей маркировки.