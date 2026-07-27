Нетаньяху заявил, что США требуют отвода ЦАХАЛ из Газы, Ливана и Сирии

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лина любимцева

Не выведут... ИЗРАИЛЬ НАЧАЛ ЗАХВАТ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА!! И ОНИ НЕ ОСТАНОВЯТСЯ!!... А остановить их некому... ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗ - ХОЛОКОСТ!! Только кто и обязан им этим холокостом, так это НЕМЦЫ...И БОЛЬШЕ НИКТО!! И ХВАТИТ УЖЕ НА НЕГО ОГЛЯДЫВАТЬСЯ ВСЕМ ПОДРЯД!! И позволять Израилю творить что попало и безнаказанно убивать людей!! Они уже превзошли холокост с ними!! ПУСТЬ ОТВЕЧАЮТ УЖЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ ЗА СВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ!!!! Израиль нужно судить, как судили гитлеровцев!!