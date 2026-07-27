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Аргументы и Факты

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Нетаньяху заявил, что США требуют отвода ЦАХАЛ из Газы, Ливана и Сирии

Нетаньяху заявил, что США требуют отвода ЦАХАЛ из Газы, Ливана и Сирии

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху довел до сведения членов своего кабинета, что Соединенные Штаты требуют вывода израильских Вооруженных сил с территории сектора Газа, Ливана и Сирии, однако он сам настроен отвергнуть эти требования Вашингтона.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Не выведут... ИЗРАИЛЬ НАЧАЛ ЗАХВАТ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА!!  И ОНИ НЕ ОСТАНОВЯТСЯ!!...  А остановить их некому... ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗ - ХОЛОКОСТ!!  Только кто и обязан им этим холокостом, так это НЕМЦЫ...И БОЛЬШЕ НИКТО!!    И ХВАТИТ УЖЕ НА НЕГО ОГЛЯДЫВАТЬСЯ ВСЕМ ПОДРЯД!!  И позволять Израилю творить что попало и безнаказанно убивать людей!! Они уже превзошли холокост с ними!! ПУСТЬ ОТВЕЧАЮТ УЖЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ ЗА СВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ!!!!  Израиль нужно судить, как судили гитлеровцев!!
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