Мишустин потребовал строгого контроля за каждым рублем в ОПК

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ потребовал строго соблюдать сроки поставок вооружения, военной и спецтехники, активнее модернизировать боевые системы и обеспечить строгий контроль за распределением и использованием денежных средств.