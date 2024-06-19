Мишустин потребовал строгого контроля за каждым рублем в ОПК

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ потребовал строго соблюдать сроки поставок вооружения, военной и спецтехники, активнее модернизировать боевые системы и обеспечить строгий контроль за распределением и использованием денежных средств.
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