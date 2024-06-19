Мишустин представил итоги аудита после перестановок в Минобороны

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ представил первые итоги аудита, проводимого недавно назначенным министром обороны Андреем Белоусовым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии