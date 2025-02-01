Reuters: Взяв Красноармейск ВС России получат возможность наступать в нескольких направлениях

Украина пытается удержать город Покровск, уже переименованный штурмующими в Красноармейск.ВСУ упорно защищают Покровск, так как через него происходит снабжение украинских войск в городах Часов Яр и Константиновка.
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