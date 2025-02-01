Reuters: Взяв Красноармейск ВС России получат возможность наступать в нескольких направлениях

ИМ

Ильдус Мамлеев

Дорога там одна на Днепропетровск, а оттуда на Преднестровье. Референдум в Одессе. А потом уже Виница и все правобережье Днепра, ну что бы в случае чего из "Града" и "Смерча" можно было Киев обстреливать!