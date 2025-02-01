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Царьград

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Reuters: Взяв Красноармейск ВС России получат возможность наступать в нескольких направлениях

Reuters: Взяв Красноармейск ВС России получат возможность наступать в нескольких направлениях

Украина пытается удержать город Покровск, уже переименованный штурмующими в Красноармейск.ВСУ упорно защищают Покровск, так как через него происходит снабжение украинских войск в городах Часов Яр и Константиновка.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Дорога там одна на Днепропетровск, а оттуда на Преднестровье. Референдум в Одессе. А потом уже Виница и все правобережье Днепра, ну что бы в случае чего из &quot;Града&quot; и &quot;Смерча&quot; можно было Киев обстреливать!
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18 час.
SA
Sergey Anatolevich
вперед ВС РФ скоро и г.Кривой Рог!
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18 час.
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