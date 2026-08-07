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Алаудинов заявил, что потери ВСУ приближаются к 2,5 млн человек

Алаудинов заявил, что потери ВСУ приближаются к 2,5 млн человек

По заявлению заместителя начальника Главного военно‑политического управления ВС РФ и командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, потери украинской армии за время Специальной военной операции приближаются к отметке в 2,5 миллиона человек.

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