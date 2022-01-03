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Вице-спикер Госдумы Чернышов: кладбищу не место на Красной площади

Вице-спикер Госдумы Чернышов: кладбищу не место на Красной площади

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов  считает, что с Красной площади Москвы давно пора убрать мемориальное кладбище с захоронениями видных деятелей СССР и вынести тело Ленина из Мавзолея.

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