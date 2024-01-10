ФАС обяжет финансовые компании согласовывать все приобретения конкурентов

Компании финансового рынка — банки, МФО, страховые и лизинговые компании — должны будут согласовывать любую покупку активов с Федеральной антимонопольной службой вне зависимости от размера сделки, следует из текста поправок в закон «О защите конкуренции», который опубликован на портале regulation.