ФАС обяжет финансовые компании согласовывать все приобретения конкурентов

Компании финансового рынка — банки, МФО, страховые и лизинговые компании — должны будут согласовывать любую покупку активов с Федеральной антимонопольной службой вне зависимости от размера сделки, следует из текста поправок в закон «О защите конкуренции», который опубликован на портале regulation.
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