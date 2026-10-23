© Дарья МерцВ 2027 году медиаландшафт продолжит размываться как по каналам, так и по числу игроков, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в рамках сессии «От хайпа к окупаемости: прагматичные стратегии лидеров медиаиндустрии».