© Дарья МерцВ 2027 году медиаландшафт продолжит размываться как по каналам, так и по числу игроков, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в рамках сессии «От хайпа к окупаемости: прагматичные стратегии лидеров медиаиндустрии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эстонские пограни...
- Песков: Путин пок...
- Песков: Путин пок...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым