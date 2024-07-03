В США заявили, что могут разрешить Украине увеличить дальность ударов по РФ

Соединенные Штаты намерены позволить Украине увеличить дальность нанесения ударов по РФ американским оружием в случае расширения российского наступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника госсекретаря США по вопросам Европы Джеймса О’Брайена.
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