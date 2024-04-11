Полицейские устроили погоню за лихачом-рецидивистом под Красноярском

t.me/mvd_24 В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов задержали после погони пьяного водителя-рецидивиста, который пытался скрыться от полицейских и устроил опасный заезд по Енисейску, сообщили в Telegram-канале "МВД 24".
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