Нижегородская правда

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1000 человек приняли участие в юбилейном открытии велосезона в Дзержинске

1000 человек приняли участие в юбилейном открытии велосезона в Дзержинске

В субботу, 20 мая, в Дзержинске официально стартовал новый велосезон. Маршрут десятого юбилейного велопробега общей протяженностью 23 километра преодолели рекордные 1000 участников – жители Дзержинска и гости из соседних городов Нижегородской области, а также из других регионов, в том числе и самые маленькие велосипедисты.

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