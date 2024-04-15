Небензя заявил о готовности РФ защищать ЗАЭС от провокаций и атак Украины

Москва информирует Совет Безопасности (СБ) ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о повышении интенсивности атак за последние несколько месяцев на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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