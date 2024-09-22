Бывший канцлер Германии Шрёдер предлагал компромисс по урегулированию конфликта России и Украины, но правительство Зеленского не могло свободно принимать решения, — Die WeltПо данным издания, предложение Шрёдера подразумевало, что Донбасс останется в составе Украины, а для Крыма предполагалось "южнотирольское решение" – то есть создание р.