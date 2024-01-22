В Казани наблюдаются пробки 9 баллов. По данным «Яндекс.Пробки» заторы есть во всех районах города. Особенно сложная ситуация наблюдается в Авиастроительном районе на улицах Тэцевской, Песочной и Советской.
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