WP: встреча Трампа, Макрона и Зеленского могла определить шаги по Украине

В западных странах полагают, что встреча в Елисейском дворце избранного президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским при участии французского лидера Эммануэля Макрона позволила определить дальнейшие действия по украинскому вопросу после вступления Трампа в должность.
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