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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» выиграло 3 из 4 последних матчей РПЛ и уступило «Зениту». Дальше – «Спартак»

«Динамо» одержало третью победу в четырех последних матчах чемпионата России. Команда Сандро Шварца сегодня одолела « Локомотив » (1:0) в 6-м туре.

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