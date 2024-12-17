Пенсионерам объявили, кто получит разовые выплаты в январе

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Пенсионеры в январе могут получить разовую денежную выплату. Как рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, рассчитывать на бонус смогут определенные категории граждан.
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