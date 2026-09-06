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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Саутэнда» Дайер упомянул 5 песен Майкла Джексона на пресс-конференции после спора с игроками. Деньги передадут на благотворительность

Главный тренер « Саутэнда » Кирон Дайер во время пресс-конференции несколько раз упомянул названия песен Майкла Джексона, поспорив с игроками команды.

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