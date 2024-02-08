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Вражескую летящую "Баба-ягу" сбили российским FPV-дроном ВТ-40

Вражескую летящую "Баба-ягу" сбили российским FPV-дроном ВТ-40

Бойцам - судоплатовцам удалось уничтожить вражеский гексакоптеров, прозванный "Бабой Ягой". Такие беспилотники вооруженные формирования киевского режима обычно используют в качестве своеобразных ночных бомбардировщиков .

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