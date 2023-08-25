"Капитализм убивает". В РФ. Крайне неумело

Счетовод "Я просто оставлю это здесь" (ничего не поясняя, пусть дрожжи побурлят, вероятно подумал доброхот Vanov) Понятно, что без пояснения публикация с таким заголовком была воспринята частью аудитории как сообщение о резком массовом заморе стариков (при том что в реальности, судя по динамике смертности первого полугодия, смертность пожилых относительно их общей численности будет одной из наименьших в 1000-​летней истории России, а средняя продолжительность жизни либо лучшей в 1000-​летней истории, либо второй после 2019-го года).