Неспешный разговор

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"Капитализм убивает". В РФ. Крайне неумело

"Капитализм убивает". В РФ. Крайне неумело

Счетовод       "Я  просто оставлю это здесь"  (ничего не поясняя,  пусть  дрожжи побурлят,  вероятно  подумал  доброхот   Vanov)     Понятно, что    без пояснения  публикация с таким заголовком  была воспринята  частью аудитории как  сообщение  о  резком массовом заморе стариков  (при том  что в реальности,  судя по  динамике  смертности  первого полугодия,   смертность  пожилых относительно их  общей численности будет  одной из наименьших в 1000-​летней истории России,  а средняя продолжительность жизни либо лучшей в 1000-​летней истории, либо второй после  2019-го года).

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