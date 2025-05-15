Акция «Ночь музеев» пройдет в Северном Тушине на подводной лодке

Музей истории ВМФ в парке «Северное Тушино» приглашает всех присоединиться к ежегодной Всероссийской акции «Ночь в музее 2025» «Уже в эту субботу, с 18:00 17 мая, до 02:00 воскресенья, 18 мая, в рамках акции «Ночь в музее», экспозицию и объекты Музея истории ВМФ можно будет осмотреть абсолютно бесплатно! При этом для самостоятельного ночного осмотра доступны внутренние отсеки подводной лодки Б-396 «Новосибирский Комсомолец» и экспозиция в выставочном павильоне», — рассказали организаторы.