Путин: экономика ФРГ утратила конкурентоспособность

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью для журналиста Павла Зарубина заявил, что экономика Германии столкнулась с потерей конкурентоспособности из-за зависимости от дешевых энергоносителей.
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