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"Возрожденная" школа №31 в Бийске может открыться уже в 2027 году, заявил Виктор Томенко

"Возрожденная" школа №31 в Бийске может открыться уже в 2027 году, заявил Виктор Томенко

Новое здание начали возводить в 2025 году Школа №31 в Бийске может открыться уже 1 сентября 2027 года, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время прямой трансляции.

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