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Царьград

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Рогов: в городе Запорожье прогремел взрыв очень большой мощности

Рогов: в городе Запорожье прогремел взрыв очень большой мощности

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв большой мощности.В городе Запорожье, оккупированным ВСУ, прогремел взрыв большой мощности, от которого в домах затряслись стекла, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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