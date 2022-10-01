В Марокко сняты все ограничения по COVID-19 на въезд в страну

В Марокко сняты все ограничения по коронавирусной инфекции COVID-19 на въезд в страну. Национальное управление аэропортов проинформировало, что с 30 сентября для пребывающих в Марокко граждан прекращено действие требования о предъявлении результата ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации.