Аргументы недели

98 356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Танец шнурка с бубенцами.Мария Захарова на...
  • Meerflieger
    "...Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла..."(с)    А если просто презирают?Пугачева ответила...
  • Марина Биченова
    Выставляйте счёт, нет мочи ждать.Министр иностранн...

В Марокко сняты все ограничения по COVID-19 на въезд в страну

В Марокко сняты все ограничения по COVID-19 на въезд в страну

В Марокко сняты все ограничения по коронавирусной инфекции COVID-19 на въезд в страну. Национальное управление аэропортов проинформировало, что с 30 сентября для пребывающих в Марокко граждан прекращено действие требования о предъявлении результата ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх