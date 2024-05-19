Мишустин поздравил народного артиста РФ Игоря Иванова с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Игоря Иванова, советского и российского актёра театра и кино и народного артиста России, с 70-летием, отметив его многогранное творчество и уникальный талант, сообщает ТАСС.
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