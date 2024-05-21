Из-за эксплойта игровая Web3-платформа Gala Games потеряла более $200 млн.

По данным блокчейн-обозревателя Etherscan, в понедельник компания в области Web3-игр Gala Games подверглась хакерской атаке: неизвестный выпустил 5 миллиардов токенов GALA на сумму приблизительно $206 млн.
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