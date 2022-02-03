FiNE-NEWS

1 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Рузманов
    Никто и не сомневался, что на Украине ещё остались нормальные людиУкраинский фигури...
  • Анатолий Панов
    И пусть канает, воздух чище будет.Журналистка "Ново...
  • Михаил
    Может сойдут за вменяемых и адекватных?В конгрессе США р...

Два самолета ВКС выполнили плановый полет над нейтральными водами Атлантики

Два самолета ВКС выполнили плановый полет над нейтральными водами Атлантики

Министерство обороны сообщило, что два стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС РФ совершили плановый 15-часовой полет над нейтральными водами акваторий Норвежского, Баренцева  морей и северо-восточной части Атлантического океана, пишет РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх