Олег Клименко: Лед тронулся в деле о криптовалютном фонде NWA

Первый официальный криптовалютный фонд в России под названием NWA Fund появился в 2017 году, а уже в декабре 2018 года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении одного из организаторов данного фонда по статье 159 ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии