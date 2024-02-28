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Олег Клименко: Лед тронулся в деле о криптовалютном фонде NWA

Олег Клименко: Лед тронулся в деле о криптовалютном фонде NWA

 Первый официальный криптовалютный фонд в России под названием NWA Fund появился в 2017 году, а уже в декабре 2018 года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении одного из организаторов данного фонда по статье 159 ч.

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