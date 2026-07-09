Угрозу украинской баллистики для России оценили

Украинские заявления о скорых ударах баллистическими ракетами по России — это профанация, считает основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
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