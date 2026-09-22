Кристиан Ромеро: «Золотой мяч» должен доставаться Месси, пока он не завершит карьеру. После него награду будет получать наиболее раскрученный игрок»

Кристиан Ромеро считает, что « Золотой мяч » следует вручить Лионелю Месси. Когда у защитника « Атлетико » и сборной Аргентины в эфире ESPN SportsCenter спросили, должен ли награду получить его 39-летний соотечественник, тот ответил: «Золотой мяч» должен доставаться Лео Месси.