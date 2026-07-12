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На входе частных клиник появятся QR-коды: чем нововведения полезно для людей?

На входе частных клиник появятся QR-коды: чем нововведения полезно для людей?

На входе в клинику появится наклейка с QR-кодом, которая будет содержать информацию о действующей лицензии на медицинские услуги, регистрации в системе маркировки, а также данные о сделках с лекарственными средствами за последние месяцы.

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