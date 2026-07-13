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Закон, порядок, государство

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Сотрудниками уголовного розыска в Нижегородской области задержан подозреваемый в вымогательстве с применением насилия

Сотрудниками МУ МВД России по ЗАТО г. Саров в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство».

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