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Росстат назвал регионы со средней зарплатой выше 150 тысяч рублей

Росстат назвал регионы со средней зарплатой выше 150 тысяч рублей

В июле такой показатель зафиксировали в семи регионахВ июле 2026 года средняя заработная плата выше 150 тысяч рублей была зафиксирована в семи регионах РФ.

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