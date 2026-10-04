Росстат назвал регионы со средней зарплатой выше 150 тысяч рублей

В июле такой показатель зафиксировали в семи регионахВ июле 2026 года средняя заработная плата выше 150 тысяч рублей была зафиксирована в семи регионах РФ.
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