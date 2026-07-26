Колумбия: Управление омбудсмена сообщило, что по меньшей мере шесть мирных жителей получили ранения в районе Уисито муниципалитета Эль-Тамбо, департамент Каука, на фоне продолжающихся с 23 июля столкновений между солдатами и бывшими диссидентами из ФАРК.
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