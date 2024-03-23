Вскрытие гроба и экспертиза: на Урале родные два месяца не могут похоронить бойца СВО из-за справки

Родственники бойца хотят узнать, как на самом деле умер мужчина.Жителя из Каменского района Свердловской области, участвовавшего в спецоперации, не могут похоронить уже два месяца, потому что у него нет справки с заключением смерти от врача.
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