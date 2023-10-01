Сколько минут активности в день улучшают здоровье сердца, выяснили ученые

Австралийские и британские исследователи изучили данные фитнес-браслетов более 25 тысяч человек и пришли к выводу, что короткие нагрузки уменьшают риски возникновения инфаркта, инсульта и преждевременной смерти.
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