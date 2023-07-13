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Врио главы Херсонской области Сальдо: план ВСУ дойти до границ Крыма провалился

Врио главы Херсонской области Сальдо: план ВСУ дойти до границ Крыма провалился

План Вооруженных сил Украины пройти с Запорожского направления к границам Крыма потерпел неудачу. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА «Новости».

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