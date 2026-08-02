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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руденко о победном голе «Динамо» Махачкала: «Меня срубили по ногам, это чистый фол. Карасев сказал, что сначала была игра в мяч»

Полузащитник « Локомотива » Александр Руденко заявил, что победному голу махачкалинского « Динамо » в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:2) предшествовало нарушение правил.

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