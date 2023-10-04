Самое главное, спать ложился – ещё ничего не было. Просыпаюсь – уже «здрасьте».Это, конечно, ещё не «чёрный лебедь», но тоже весьма неожиданное, малопросчитываемое и знаковое событие.
Внезапно
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Да как обычно.В шоколаде.Наебулина спорит с костиным по уровню инфляции,Собянин строит железки по всей Москве,Хуснуллин не успевает мутить все новые проекты.Растем.
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13 час.
Виктор Рыбаков
Что Кевин МакКарти,что ещё кто из республиканцев,хоть самых радикальных,России шампанское на радостях пить не надо....Она как была,так и останется в числе главных врагов Америки.
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12 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Неужели непонятно? Если не будет финансирования укруины, быстрее закончится СВО. Меньше денег потратим на вооружение, больше денег останется для прочей экономики. Меньше наших парней погибнет. Кругом плюсы.
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11 час.
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