Виктор Тимошевский Да как обычно.В шоколаде.Наебулина спорит с костиным по уровню инфляции,Собянин строит железки по всей Москве,Хуснуллин не успевает мутить все новые проекты.Растем.

Виктор Рыбаков Что Кевин МакКарти,что ещё кто из республиканцев,хоть самых радикальных,России шампанское на радостях пить не надо....Она как была,так и останется в числе главных врагов Америки.