В Кондрово «Чери Тигго» сбил 8-летнего ребенка

Ребенок пересекал дорогу в неположенном месте, рядом была пешеходная «зебра». Состояние пострадавшего не уточняетсяВ 17:00 2 августа возле дома №1А по улице Орджоникидзе в Кондрово автомобиль "Чери Тигго" с 39-летним водителем за рулем сбил 8-летнего ребенка, переходившего дорогу.