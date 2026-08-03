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Калужские новости

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В Кондрово «Чери Тигго» сбил 8-летнего ребенка

В Кондрово «Чери Тигго» сбил 8-летнего ребенка

Ребенок пересекал дорогу в неположенном месте, рядом была пешеходная «зебра». Состояние пострадавшего не уточняетсяВ 17:00 2 августа возле дома №1А по улице Орджоникидзе в Кондрово автомобиль "Чери Тигго" с 39-летним водителем за рулем сбил 8-летнего ребенка, переходившего дорогу.

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