Ветериар Латынина рассказала, что подаренных Путину собак породы пхунсан разводят только в Северной Корее

Во время визита Владимира Путина в Северную Корею Ким Чен Ын подарил ему двух собак породу пхунсан. Об этих животных сайту телеканала «Звезда» рассказала доцент кафедры ветеринарной медицины РГАУ-МСХА имени К.
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