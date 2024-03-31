На Украине ужесточили правила поступления в аспирантуру на фоне мобилизации

Для тех военнообязанных, кто рассчитывал пойти на контракт в аспирантуру любого вуза исключительно, чтобы получить отсрочку от мобилизации, ужесточили правила поступления: введены дополнительные экзамены и ограничены сроки подачи заявления.
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