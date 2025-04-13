Юрист рассказал об особенностях установления отцовства

Установление отцовства может быть как при наличии брачно-семейных отношений, так и без них. Иногда бывает, что после развода супруга или супруг оспаривают отцовство и далее уже суд на основании экспертизы ДНК подтверждает или устанавливает отцовство на иного человека.
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