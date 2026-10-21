NEWS.ru Автор: Валентин Меликов Москва разгромила и уничтожила «коалицию желающих», которая еще два года назад рассуждала, как будет делить «репарации после победы над Россией».
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