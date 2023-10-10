Gastroenterology: пирвиний эффективен в качестве средства для предотвращения рака желудка

Исследование, опубликованное в научном журнале Gastroenterology, подтверждает, что пирвиний, лекарственный препарат, который десятилетиями использовался против кишечных остриц, может быть использован в качестве профилактического лечения рака желудка.
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