Как выглядит обычное утро на вокзале Кёльна

В Сети набирает популярность видео с железнодорожного вокзала немецкого Кёльна, где огромная толпа с криками и улюлюканьем штурмует вагоны поезда, не позволяя даже выйти на перрон пассажирам этого поезда.
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