Лекарство от старения: миф или реальность? Ольга ВайленкоВ последние десятилетия актуальность вопроса замедления старения стала одной из ключевых в медицинской науке.
Лекарство от старения: миф или реальность?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Ямкач
К сожалению, сли появится лекарство от старения, необходимо будет опять пересматривать возраст выхода на пенсию, вечно живущие пенсионеры не нужны никакой, пусть даже самой справедливой власти.
Ответить
17 час.
Бауржан Сатпаев
Работа в радость должна быть.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии