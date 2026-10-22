Головной круизный лайнер смешанного «река-море» плавания «Николай Жарков» проекта 00840 «Карелия» покинул достроечную набережную нижегородского завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Красное Сормово» и вышел на ходовые испытания.
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